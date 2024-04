YOC bestätigt vorläufige Zahlen für 2023 - eine kräftige Steigerung des Transaktionsvolumens, das mittlerweile vollständig über die unternehmenseigene Technologieplattform VIS.X® abgewickelt wird, passt zur allgemeinen Marktentwicklung. Alle Märkte, in denen der YOC-Konzern tätig ist, zeigten einen deutlichen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. So konnte das Ad Tech Unternehmen YOC AG (ISIN: DE 0005932735) in 2023 seinen Umsatz auf Konzernebene um rund 31% auf 30,6 Mio EUR (2022: 23,4 Mio EUR) steigern. Gleichzeitig konnte das EBITDA nach IFRS um rund 0,9 Mio EUR auf 4,4 Mio EUR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...