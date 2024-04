Thyssenkrupp hat einen bedeutenden Anteil seiner Stahlsparte verkauft und stößt damit auf breiten Widerstand bei den Arbeitnehmervertretern. Die Nachricht habe eingeschlagen wie eine Bombe, hieß es in einem am Samstag veröffentlichten Flugblatt der IG Metall.Thyssenkrupp hat beschlossen, einen 20-Prozent-Anteil seiner Stahlsparte an die Holding EPCG zu veräußern, was unter den Arbeitnehmervertretern ...

