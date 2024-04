Der chinesische Photovoltaik-Hersteller will die Fertigung im betroffenen Werk auf andere Fabriken verlagern. Das soll die Unterbrechung des Fertigungsprozesses minimieren. Menschen sind durch den Brand nicht zu Schaden gekommen. Jinko Solar meldet einen Brand in einem Werk für das Schneiden von Siliziumwafern und die Fertigung von Solarzellen in der nordchinesischen Provinz Shanxi. Das Feuer brach am 26. April 2024 aus. Das Unternehmen leitete nach eigenen Angaben sofort Notfallmaßnahmen ein, um das Feuer zusammen mit der örtlichen Feuerwehr zu löschen. Es gab keine Verletzten. Die Ursache des ...

