Kurz vor Bekanntgabe der nächsten Quartalszahlen springt die Aktie von Mercedes-Benz aus einem ganz bestimmten Grund nach oben. Was Anleger jetzt wissen sollten. Der 30. April dürfte für die Mercedes-Benz-Aktie spannend werden. Dann nämlich veröffentlicht das Unternehmen neue Quartalszahlen, die auch mehr oder weniger starke Auswirkungen auf den Aktienkurs haben könnten. Schließt der Titel dann an den derzeit laufenden Aufwärtstrend an? Innerhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...