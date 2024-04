Am 30. April wird Mercedes-Benz Zahlen für das erste Quartal vorlegen. Analysten erwarten einen Umsatz von 35,8 Milliarden Euro, bei einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 3,71 Milliarden Euro. Was den harten Wettbewerb in China angeht, zeigte sich Vorstand Ola Källenius entspannt.Mercedes-Benz dürfte zwar im ersten Jahresviertel immer noch schwach abgeschnitten haben. Allerdings sei das Schlimmste nun vorbei. So beurteilte Analyst Henning Cosman von der britischen Investmentbank Barclays in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...