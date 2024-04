The following instruments on XETRA do have their first trading 30.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.04.2024Aktien1 US9154362084 UPM Kymmene Corp. ADR2 IE00BLRPRP89 Alternus Energy Group PLC3 US00844W2089 AGEAS SA/NV ADR4 AU0000290967 Lithium Universe Ltd.5 CA0967751011 Boba Mint Holdings Ltd.Anleihen1 XS2808407188 Helios Software Holdings Inc.2 XS2239815777 iQera Group SAS3 XS2580885908 iQera Group SAS4 FR001400PU35 Danone S.A.5 DE000DW6AC52 DZ BANK AG6 DE000DW6AC45 DZ BANK AG7 XS2810876065 Inter-American Development Bank8 ES0L02504113 Spanien, Königreich9 XS2706264244 Arab Petroleum Investments Corp.10 USP1027DHQ71 Banco del Estado de Chile11 XS2813326605 Coöperatieve Rabobank U.A.12 USU4233HAB60 Helios Software Holdings Inc.