Basel - Straumann ist mit Schwung ins neue Geschäftsjahr gestartet. Regional zeigte sich jedoch ein sehr unterschiedliches Bild. Für den weiteren Geschäftsverlauf bestätigt der Konzern die bisherigen Wachstumsziele. In den ersten drei Monaten 2024 erzielte der Spezialist für Zahnimplantate laut Mitteilung vom Dienstag einen Umsatz von 643,8 Millionen Franken, was einem Plus von 8,1 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode entspricht. Das organische ...

