RWE: aktives Kaufsignal beim Energieversorger aus Essen!

Deutsche Bank Research belässt die RWE-Aktie auf "Buy"!

RWE (RWE) ISIN DE0007037129

Breakout-Setup!

Rückblick

Die RWE-Aktie verlor im vergangenen Halbjahr über 9 Prozent ihres Kurswertes. Mit dem heutigen Bruch der Widerstandslinie bei 33 EUR liegt aber ein aktives Kaufsignal vor.

RWE-Aktie: Chart vom 29.04.2024, Kürzel: RWE, Kurs: 33.05 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Solange sich das Wertpapier über der Widerstandslinie hält, bleibt die Einschätzung zur Aktie des Energieversorgers aus Essen positiv. Kleine Rücksetzer könnten besonders günstige Einstiegskurse bieten. Ein anschließender Bounce würde das Kaufsignal nochmals bestätigen, somit wäre der Einstieg dann noch attraktiver. Hierzu müsste man intraday nach geeigneten Setups schauen.

Mögliches bärisches Szenario

Schwächere Notierungen an den Energiemärkten - etwa infolge eines Konjunktureinbruchs - könnten einen erneuten Abverkauf einläuten. Bei Schlusskursen unter der unteren gelben Linie - damit unter beiden gleitenden Durchschnitten - wäre das Setup nicht mehr attraktiv und wir sollten uns anderweitig umschauen.

Meinung:

RWE-Aktionäre hatten nach dem Rekordjahr 2022 im Folgejahr einen Gewinneinbruch um rund 50 Prozent zu verzeichnen, was in der volatilen Energiebranche, aber keineswegs ungewöhnlich ist. Gefallene Großhandelspreise für Strom hatten die Aktie unter Druck gesetzt. Olly Jeffery von Deutsche Bank Research belässt das Wertpapier in einer aktuellen Vorschau auf den am 15. Mai erscheinenden Quartalsbericht trotzdem auf "Buy".

Aktuelle Marktkapitalisierung: 24.06Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 88.52 Mio. EUR

Meine Meinung zu RWE ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.finanzen.ch/nachrichten/aktien/deutsche-bank-ag-bescheinigt-buy-fuer-rwe-aktie-1033288039

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2024

