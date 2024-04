Kontraktion bei Mercedes-Benz. Die Zahlen im 1. Quartal schrumpften auf allen Ebenen und verfehlten auch auf "bereinigter" Ebene die Analystenschätzungen. Keine neuen Impulse von Logitech. Die Aktien haben starkes Wachstum vorweggenommen, doch die Schweizer sehen im neuen Fiskaljahr nur Stagnation. Noel Quinn geht in den Ruhestand und verlässt die HSBC. Die Börse wurde am Morgen von dem Wechsel an der Spitze überrascht und bekam gleichzeitig durchwachsene Zahlen für das 1. Quartal präsentiert.In Asien überwiegen am Dienstagmorgen ...

