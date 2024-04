Stellantis will seine Produktionskapazitäten für Brennstoffzellen-Fahrzeuge deutlich ausbauen. Bis zum Jahr 2030 soll eine Jahresproduktion von 100.000 solcher Fahrzeuge erreicht werden - vor allem für leichte Nutzfahrzeuge. Bisher bietet Stellantis Brennstoffzellen-Antriebe ab Werk in seinen mittelgroßen und großen Transportern an, die in den Werken im französischen Hordain und im polnischen Gliwice gebaut werden - die Produktion der Brennstoffzellen-Versionen ...

