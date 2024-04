© Foto: Gorodenkoff / Stock.adobe.com



Die italienische Biotech-Aktie geht am Dienstag durch die Decke, nachdem das Unternehmen positive Daten zur einer Phase-II/III-Studie vorgestellt hat.Vorabbekanntgabe: Phase-II/III-Studiendaten überzeugen Newron Pharmaceuticals ist ein in Mailand ansässiger Biotech-Spezialist und forscht an Wirkstoffen für Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Besonders bei der Erprobung von Therapien für Parkinson- und Schizophrenie-Erkrankte hat sich das Unternehmen bereits einen Namen gemacht. In seiner Pipeline zu Wirkstoffen für die Behandlung von Schizophrenie hat Newron am Dienstag einen weiteren Erfolg verbuchen können: Eine Phase-II/III-Studie, das bezeichnet ein Studienverfahren, das die …