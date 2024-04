NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4,80 Euro belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn der spanischen Großbank habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markt dürfte sich aber auf die Frage konzentrieren, wie nachhaltig das überraschend hohe Nettozinsergebnis und die unerwartet hohen Gebühreneinnahmen sind./la/mis

