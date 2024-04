Gilead Sciences (GILD) steht in den Schlagzeilen, da Zacks.com die Aktie des HIV- und Hepatitis-C-Medikamentenherstellers zu den meistgesuchten Werten zählt. Die Aktien des Unternehmens verzeichnen über den letzten Monat einen Rückgang von 10,7%, was im Kontrast zu den -2% des Zacks S&P 500 Kompositindex steht. Im selben Zeitraum verlor die Zacks Medical - Biomedizin und Genetik Branche, der Gilead angehört, 9,7%. Für den kurzfristigen Aktienkurs scheinen vor allem Trendänderungen in den Gewinnschätzungen maßgeblich zu sein. Aktuelle Analysen zeigen eine erwartete Umsatzsteigerung für das laufende Quartal von +2,2% auf 6,75 Milliarden Dollar und für das aktuelle sowie das nächste Geschäftsjahr Prognosen von +1,4% respektive +1,6%. Doch mit einem Zacks Rank #4 (Verkaufen) könnte die Aktie [...]

Hier weiterlesen