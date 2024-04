THOUSAND OAKS, Calif., 29. April 2024 - Das Biotechnologieunternehmen Amgen wird am 2. Mai 2024, nach Börsenschluss in den USA, die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2024 bekanntgeben. Ein darauf folgender Conference Call mit der Investoren-Community ist für 16:30 Uhr ET angesetzt, bei dem der Vorsitzende und CEO sowie weitere Mitglieder des Senior-Managements von Amgen teilnehmen werden. Die Konferenz wird über das Internet übertragen, soll aber auch zugänglich für Medienvertreter, Investoren und die Öffentlichkeit sein.

Erwartete Ergebnisse und Prognosen

Analysten an der Wall Street prognostizieren für Amgen einen Quartalsgewinn von 3,76 Dollar pro Aktie, was einem Rückgang von 5,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dennoch wird ein Umsatzwachstum von 20,9% auf 7,38 Milliarden Dollar erwartet. Im Durchschnitt rechnen die Analysten [...]

