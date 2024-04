Das kommt überraschend: In Amerika ändert sich die Einschätzung von Marihuana. Die Drogenbehörde DEA ändert ihre Einstufung von Marihuana auf Schedule III. Damit erkennt sie die medizinische Verwendung an. Die Neueinstufung folgt einer Empfehlung des Gesundheitsministeriums.Durch die Änderung wird die medizinische Verwendung und das geringe Missbrauchspotenzial anerkannt. Die Unmittelbaren tatsächlichen Auswirkungen sind aber überschaubar, da die Strafverfolgung auf Bundesebene in den USA bereits ...

