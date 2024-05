Madrid - In Spanien könnte Bewegung in die Bankenbranche kommen: Die Grossbank BBVA hat Interesse an einer Übernahme von Banco Sabadell. Für 4,83 Anteilscheine von Sabadell solle es eine neu ausgegebene BBVA-Aktie geben, wie BBVA am Mittwoch in einem Brief an den Vorstand von Sabadell schrieb. Das entspricht einem Aufschlag von 30 Prozent auf den Schlusskurs der Sabadell-Papiere vom Montag, womit BBVA ihre kleinere Wettbewerberin mit zwölf Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...