Die Biotechnologiefirma Amgen, mit Sitz in Kalifornien, steht im Brennpunkt der Anlegerinteressen, da sie im Begriff steht, Quartalsergebnisse zu veröffentlichen, von denen bedeutende Einblicke in die Entwicklung ihrer vielversprechenden Gewichtsverlust-Medikamente erwartet werden. Im speziellen Fokus steht die fortschrittliche Substanz MariTide, welche Inkretine ins Visier nimmt und als Injektion verabreicht wird. Diese Substanz, so das Unternehmen, verfügt über die einzigartige Fähigkeit, Hormone, die für das Sättigungsgefühl und Fettlagerung verantwortlich sind, auf bisher unerreichte Weise anzusteuern, was zu einer besseren Wirkung und Langzeitstabilität führen könnte. Laut vorläufigen Daten aus einer frühen klinischen Phase-1-Studie bewirkte MariTide bei der höchsten monatlichen Dosierung über einen Zeitraum von 12 Wochen einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von [...]

Hier weiterlesen