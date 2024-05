Die jüngste Handelssitzung schloss für Home Depot (HD) mit einem leichten Rückgang von 0,67% bei $331.97, was hinter dem täglichen Verlust des S&P 500 von 0,34% zurückblieb. Während der Dow ein Plus von 0,23% verzeichnete, ging der technologielastige Nasdaq um 0,33% zurück. Im Vergleich zum Vorjahresquartal wird mit einem Ergebnis je Aktie (EPS) von $2.78 gerechnet, einem Rückgang von 27,23%, während der Umsatz voraussichtlich um 1,53% auf $36,69 Milliarden fallen soll.

Konferenz zur Quartalsbilanz angesetzt

Home Depot, der weltweit größte Einzelhändler für Heimverbesserungsprodukte, gab bekannt, dass seine Konferenz zum Ergebnis für das erste Quartal am 14. Mai 2024 um 9 Uhr ET stattfinden wird. Die Firma bezeichnete den Handel an der New York Stock [...]

Hier weiterlesen