Der dänische Biopharmakonzern Novo Nordisk hat am Morgen seine Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Sowohl Umsatz als auch Gewinn konnten deutlich gesteigert werden. Insbesondere die Nachfrage nach der Abnehmspritze Wegovy hat sich in den USA weiter stark entwickelt. Novo Nordisk hob zudem den Ausblick für das Gesamtjahr leicht an. Die Aktie reagiert am Morgen auf Tradegate mit einem schönen Kursplus.In Kürze mehr...

