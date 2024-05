Am Mittag wurde in Deutschland feiertagsbedingt nicht gehandelt, doch die Ergebnisse der jüngsten Fed-Sitzung dürften die meisten Anleger auf dem Schirm gehabt haben. Fed-Chef Powell hat wie erwartet den Leitzins nicht angefasst und auch einer befürchteten Zinserhöhung erst einmal eine Absage erteilt. Zum Handelsauftakt notiert der DAX etwas im Plus.

Den vollständigen Artikel lesen ...