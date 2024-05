Es bleibt dabei: Kreative Ideen, wie man die Milliarden, Shell jedes Quartal verdient, sinnvoll einsetzen könnte, hat man im Vorstand des Konzerns offenbar kaum. daher hält man die Aktionäre eben mit hohen Rückkäufen eigener Anteile bei Laune. So will der Energieriese auch im laufenden zweiten Quartal für 3,5 Milliarden Dollar Aktien zurückkaufen.Damit bleibt der Energieriese beim bisherigen Tempo, auch im ersten Quartal kaufte Shell in dieser Höhe eigene Anteile über den Markt auf und stützte so ...

