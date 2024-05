© Foto: Hans-Martin Issler - picture alliance



Mit einem umfangreichen Rückkaufprogramm will Shell seine Aktionärinnen und Aktionäre nach überraschend guten Zahlen belohnen. Der Ölkonzern trotzt dem Negativtrend in der Branche.Der britische Ölriese Shell hat am Donnerstag überraschend starke Ergebnisse für das erste Quartal gemeldet, unterstützt durch hohe Raffineriemargen und ein starkes Ölhandelsgeschäft. Mit einem bereinigten Gewinn von 7,7 Milliarden US-Dollar übertraf Shell die Analystenerwartungen von 6,5 Milliarden US-Dollar deutlich. Diese Zahlen signalisieren eine anhaltende Erholung im Energiesektor, obwohl der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um etwa 20 Prozent gefallen ist. Zusätzlich zu den Gewinnzahlen kündigte Shell ein …