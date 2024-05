Das amerikanische Industrieunternehmen 3M hat am Dienstag einen unerwartet hohen Quartalsgewinn verzeichnet, insbesondere getrieben durch den gestiegenen Umsatz in seiner Elektroniksparte und damit einen Kursanstieg von etwa 5% seiner Aktien erlebt. Besonders die steigende Nachfrage nach Elektronik in Mobiltelefonen und Autos gab dem Unternehmen, welches zuvor von einer Kaufzurückhaltung infolge hoher Inflation betroffen war, einen deutlichen Aufschwung. Trotz der positiven Entwicklung kündigte das Unternehmen eine Dividendenkürzung an und plant, seine Dividende auf etwa 40% des bereinigten freien Cashflows neu festzusetzen, mit dem Potenzial einer zukünftigen Steigerung nach der Abspaltung seines Gesundheitsgeschäfts. Dies erfolgt nachdem das Unternehmen von stetigen Preiserhöhungen in den letzten zwei Jahren und Kosteneinsparungen durch Entlassungen und Ausgliederungen profitierte. Der in St. Paul, Minnesota, [...]

Hier weiterlesen