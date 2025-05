© Foto: Marijan Murat - dpa

IonQ-Aktie schießt nach CEO-Vergleich mit Nvidia um 28 Prozent nach oben.Die Aktien von IonQ legten am Donnerstag zeitweise um über 28?prozent zu, nachdem CEO Niccolo de Masi gegenüber dem Finanzmagazin Barron's erklärte, sein Unternehmen wolle zum "Nvidia des Quantencomputings" werden. "Wir sind im Quantum-Geschäft, so wie Nvidia und Broadcom im klassischen GPU-Geschäft aktiv sind", sagte de Masi. "ch bin überzeugt, dass IonQ die Rolle von Nvidia übernehmen wird. Andere werden uns kopieren und hinterherlaufen - das haben sie schon immer getan." Weiter sagte de Masi: "Wir sind mit unserer Wettbewerbsposition sehr zufrieden. Am Ende geht es uns darum, ein ganzes Ökosystem aufzubauen." …