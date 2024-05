Frankfurt/Main - Der Dax hat am Donnerstag nach einem bereits verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter keine klare Richtung gefunden. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 17.935 Punkten berechnet, nur wenige Punkte über dem Schlussniveau vom Vortag.



Größter Gewinner waren die Aktien von Bayer. Der Pharma- und Chemiekonzern konnte zuletzt in den USA einen juristischen Erfolg verbuchen. Ein Berufungsgericht im US-Bundesstaat Washington hob am Mittwoch ein Urteil aus dem Jahr 2021 zu chemischen Verunreinigungen mit PCB in einer Schule nordöstlich von Seattle auf. Am Ende der Kursliste fanden sich dagegen MTU, Zalando und Infineon wieder.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0700 US-Dollar (-0,14 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9346 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 2.298 US-Dollar gezahlt (-0,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 69,04 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 84,11 US-Dollar, das waren 67 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

