"Nach den Erfolgen des letzten Jahres stimmen uns die ersten drei Monate 2024 weiterhin positiv. In finanzieller Hinsicht entwickeln wir uns wie erwartet. Besonders glücklich macht uns jedoch der wieder intensivere direkte Kontakt mit unseren Kunden", berichtet Rational-Chef Dr. Peter Stadelmann. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Landsberg am Lech gab am Morgen des 2. Mai 2024 Einblick in das erste Quartal 2024. 286 Millionen Euro Umsatzerlöse Mit 286,4 Millionen Euro (Vj. 282,4 Millionen Euro) lagen die Umsatzerlöse im ersten Quartal um 1 Prozent über dem Vorjahresquartal. "Die Umsatzerlöse stiegen ...

