Shell überzeugt mit Quartalsergebnissen - Aktienrückkäufe werden fortgesetzt

Werbung







Der britische Energiekonzern profitierte im ersten Quartal von höheren Ölpreisen und verkündete im Zuge des gestiegenen Gewinns, das Aktienrückkaufprogramm auch im laufenden Quartal fortzusetzen.



Der britische Multi-Energiekonzern Shell konnte mit den heute vorgelegten Quartalszahlen die Börsen positiv überraschen. Shell verdiente vor Sonderposten 7,7 Milliarden US-Dollar, was ein Zuwachs von rund 6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Quartal ist. Dabei resultierte das gute Ergebnis vor allem aus dem Ölhandel und besseren Gewinnmargen im Raffineriegeschäft. Der Öl- und Gaskonzern kündigte zudem im Zuge des gestiegenen Gewinns an, das milliardenschwere Aktienrückkaufprogramm fortzusetzen. Im laufenden Quartal will das Unternehmen Aktien im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Bereits im ersten Quartal diesen Jahres kaufte Shell eigene Aktien in derselben Höhe auf. Mit diesem Rückkaufprogramm versucht Shell seinen Marktwert durch eine Verknappung der Wertpapiere zu steigern, da der Öl- und Gaskonzern im Vergleich mit den Wettbewerben Exxon Mobil und Chevron eine noch verhältnismäßig geringe Bewertung aufweist.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC