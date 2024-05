© Foto: CFOTO - picture alliance



Hat die Handelsplattform vom Krypto-Boom der vergangenen Monate profitieren können oder nicht? Das war die Frage, die sich Anlegern zuletzt gestellt hat.Mit Blick auf das am Donnerstagabend veröffentlichte Quartalsergebnis zeigt sich, dass der Höhenflug von Bitcoin, Etherum und Co. auch für den Börsenbetreiber Coinbase ein Segen war. Das Unternehmen hat die Erwartungen für das abgelaufene Quartal übertreffen können. Umsatz verdoppelt, Gewinn weit über den Erwartungen Der Umsatz hat sich mit 1,64 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahresniveau in Höhe von 773 Millionen US-Dollar mehr als verdoppelt und ist um 112 Prozent gestiegen. Damit wurden die Erwartungen der Analysten um 300 …