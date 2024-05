Der DAX präsentierte sich am Donnerstag in einer relativ engen Spanne. Er schloss am Ende 0,2 Prozent im Minus bei 17.896,50 Zählern. Zum Wochenschluss am heutigen Freitag dürfte der deutsche Leitindex wieder etwas zulegen können. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,3 Prozent höher auf 17.959 Zähler. Im Fokus steht unter anderem der US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag.Auf Unternehmensseite stehen einige Quartalszahlen im Blickfeld. Es berichten unter anderem Kontron, Deutsche Wohnen und Daimler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...