Amgens Börsenwert schoss in die Höhe, nachdem sehr positive Zwischenergebnisse einer Studie zur Wirksamkeit eines neuen experimentellen Medikaments zur Gewichtsabnahme bekannt wurden. Dies führte zu einem deutlichen Rückgang der Aktien von konkurrierenden Unternehmen. Angetrieben von dieser Nachricht und dem starken Rückenwind durch Apple, das ein Rekordprogramm zum Aktienrückkauf angekündigt hatte, starteten die US-Futures insgesamt optimistisch in den Tag. Anleger richteten ihr Augenmerk ebenfalls auf den bevorstehenden Arbeitsmarktbericht, um ein klareres Bild von der Arbeitsmarktnachfrage in der US-Wirtschaft zu erhalten und dessen Auswirkungen auf die Zinspolitik zu beurteilen. In Erwartung eines weiterhin soliden, aber abgeschwächten Beschäftigungswachstums im April blieb die Stimmung auf den Märkten trotz der Aussicht auf wöchentliche Indexverluste [...]

