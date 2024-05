Walmart Inc., der globale Einzelhandelsriese, steht im Fokus der Investoren, da das Unternehmen kurz davorsteht, die Aktien ex-Dividende zu handeln. Anleger müssen die Aktien vor dem 9. Mai erwerben, um Anspruch auf die Dividendenausschüttung am 28. Mai zu haben. Walmart hat sich als solide Investition für langfristig orientierte Aktionäre etabliert, wobei Dividenden ein wichtiger Bestandteil der Anlagerenditen sind. Die jüngste Zahlung entspricht US$0,2075 pro Aktie, was auf eine nachhaltige Dividendenpolitik hindeutet, da das Unternehmen letztes Jahr insgesamt US$0,83 an die Aktionäre zahlte und eine Rendite von 1,4% auf den aktuellen Aktienkurs bietet.

Stabiles Geschäft trotz Marktherausforderungen

Die Analyse der Firmenfinanzen zeigt, dass Walmart 40% seiner Erträge und 41% seines freien Cashflows ausschüttet, [...]

