In der ersten Bundesliga ließen Borussia Dortmund und Werder Bremen nichts anbrennen: Die Dortmunder überrollten völlig überforderte Augsburger. Deren Rest-Ambitionen auf möglicherweise internationale Teilnahme in der kommenden Spielzeit wurden nach der dritten Niederlage in Folge einigermaßen weggespült. Und ehrlich gesagt: Was sollte Augsburg in dieser wehrlosen Form auch da?! Ganz anders Aktienemittent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...