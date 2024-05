Gestützt durch eine starke Wall Street startet der DAX am Montag zunächst etwas fester. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund 30 Minuten vor Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 18.059 Punkte. Damit würde er sich von der zuletzt hart umkämpften 50-Tage-Durchschnittslinie nach oben absetzen. Charttechnisch bahnt sich eine Richtungsentscheidung an. Denn der DAX läuft in die Spitze eines Dreiecks aus dem Korrekturtrend seit dem Rekord von Anfang April bei 18.567 Punkten und der besagten 50-Tage-Linie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...