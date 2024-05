Amgen Inc. hat dank der beschleunigten FDA-Zulassung seines neuen Medikaments Imdelltra, einem bedeutenden Meilenstein in der Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC), eine bekräftigte Outperform-Bewertung und stabile Kursziele von Analysehäusern erhalten. Im Vorfeld des erwarteten Entscheidungstermins für Arzneimittelgebühren wurde Imdelltra aufgrund seines Potenzials für den Markt frühzeitig genehmigt. Imdelltra zeichnet sich als der erste bispezifische T-Zell-Engager für SCLC aus und stellt einen wichtigen Fortschritt in der Behandlung solider Tumoren dar - ein Jahrzehnt nach der Genehmigung von Blincyto. Analysten prognostizieren, dass Imdelltra trotz eines wettbewerbsintensiven Pipelines Umsatzspitzen von über 2 Milliarden USD erreichen könnte. Einflussreiche Finanzgrundlagen und das starke Wachstum von Amgen stärken das Anlegervertrauen, reflektiert in einer 14-jährigen Serie steigender Dividenden und [...]

