Warren Buffett bereitet die Übergabe der Führung bei Berkshire Hathaway vor. Greg Abel soll in Zukunft alle finalen Investmententscheidungen treffen. Gewinnsprung bei Hypoport. Die Gesellschaft hat einen Boden im operativen Geschäft eingezogen und wächst wieder deutlich. Jack Dorsey zieht sich bei Bluesky zurück. Der Mitgründer der Alternative zu Twitter (aka X) hat seinen Rückzug aus dem Board bestätigt.Der Handel in Asien ist erneut durch Feiertage beeinträchtigt. Sowohl in Japan als auch in Südkorea bleiben heute die Börsen ...

