NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING nach Quartalszahlen und erhöhten Jahreszielen von 16,70 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Nettogewinn des Geldhauses sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2024 bis 2026./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / 19:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NL0011821202