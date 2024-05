Super Micro Computer hat einen jüngsten Kursstand von 734,9 € vorzuweisen, eine Veränderung von 1,2 % in der letzten Woche. Nach einem deutlichen Rückgang von über 11,7 % an einem einzigen Tag konnte die Aktie am darauffolgenden Freitag wieder um 2,4 % zulegen. Diese Dynamik könnte auf Schwankungen bezogen auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...