Der Dax startet erholt in die neue Handelswoche. Im frühen Montagshandel manifestiert sich die Rückeroberung der 18.000 Punkte. Der für die Aktienmärkte freundlich ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für April, der am Freitag veröffentlicht wurde, wirkt hier noch nach. Die Quartalsberichtssaison wird auch in dieser Handelswoche das Geschehen prägen. So wird unter anderem morgen (07. Mai) Infineon frische Quartalszahlen präsentieren.Mit Blick ...

