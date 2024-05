Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat ihre Apple-Position im abgelaufenen Quartal reduziert, dennoch hält sie immer noch rund 790 Millionen Aktien. Am Sonntag äußerte sich die Investmentlegende zum weiteren Vorgehen bezüglich dieser Position und verriet zudem, ob er auch in Tesla-Aktien investieren würde.Die Beteiligung von Berkshire Hathaway an Apple schrumpfte im Q1/24 auf 135,4 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Rückgang von 22 Prozent gegenüber den 174,3 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...