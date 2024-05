Amaro, Italien (ots/PRNewswire) -Ein Meilenstein für skalierbare, ISA-sichere und IEC 62443-4-2-konforme industrielle SCADA-Einsätze für Systemintegratoren und EndanwenderEurotech, ein Pionier im Bereich integrierter IT/OT-Cybersicherheitslösungen, kündigt stolz seinen neuen ReliaCOR 40-13 an, den ersten Ignition Ready Industrial PC (IPC), der entwickelt wurde, um den wachsenden Marktbedarf von den konsolidierten Edge-Workloads und strengen Cybersicherheitsanforderungen zu erfüllen.Dieser fortschrittliche IPC mit vorinstalliertem Ignition von Inductive Automation wurde entwickelt, um die Bereitstellung und die Verwaltung skalierbarer moderner SCADA-Industrielösungen zu vereinfachen."Cybersecurity muss ein integraler Bestandteil jeder modernen Lösung sein, egal ob es sich um Hardware oder Software handelt. Der ReliaCOR 40-13 IPC erfüllt den ISA Secure und IEC 62443-4-1/4-2 Standard und bietet in Verbindung mit Ignition software von Inductive Automation eine robuste und cybersichere OT-Basis für industrielle Anwendungen", sagte Travis Cox, Chief Technology Evangelist bei Inductive Automation.David Bader, Head of Business Development North America bei Eurotech, betonte die Bedeutung dieser Partnerschaft: "Unsere Zusammenarbeit mit Inductive Automation beschleunigt die Einführung ihrer hoch angesehenen SCADA-Software innerhalb eines Cybersicherheitsrahmens. Diese Integration ist von entscheidender Bedeutung, da viele Unternehmen standig vor den Herausforderungen stehen, Cybersicherheitsnormen zu erfüllen."Der ReliaCOR 40-13 ist sicher konstruiert und zertifiziert. Die Zertifizierungen nach ISA Secure / IEC 62443-4-1/-4-2 schenken Systemintegratoren und Endanwendern, die auf Datenschutz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften achten, Sorgerfreiheit von CybersichheitenAusgestattet mit Intel Core Prozessoren der 13. Generation, unterstützt dieser lüfterlose, kompakte IPC eine Vielzahl von IO-Schnittstellen und Erweiterungsmodulen und ist damit perfekt für anspruchsvolle industrielle SCADA-Anwendungen geeignet.Eurotech erweitert diese leistungsstarken Hardware-Funktionen und stellt jetzt Zero-Touch Provisioning (ZTP) und den Cybersecurity Wizard vor, die ein Smartphone-ähnliches Erlebnis für Ignition-Bereitstellungen bieten. Diese einzigartigen Funktionen arbeiten mit Everyware Cloud (EC), Eurotechs fortschrittlichem Gerätemanagement, zusammen und vereinfachen die traditionell komplexen Prozesse, die mit der sicheren Cloud-Einrichtung, -Verbindung und -Bereitstellung im großen Maßstab verbunden sind, indem sie diese für eine ganze Geräteflotte auf nur wenige Minuten reduzieren.Eurotech setzt weiterhin Branchenmaßstäbe bei der Integration fortschrittlicher Cybersicherheitsfunktionen mit leistungsstarker Hardware und ermöglicht so sichere, skalierbare und effiziente industrielle Anwendungen in verschiedenen Sektoren.Der ReliaCOR 40-13 wird ab Mai 2024 für den frühen Zugriff verfügbar sein und später in diesem Jahr in die Massenproduktion gehen.Über EurotechEurotech (ETH:IM) ist ein multinationales Unternehmen, das Edge-Computer und Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) konzepiert, entwickelt und zusammen mit Dienstleistungen, Software und Hardware an Systemintegratoren und Unternehmen liefert. Mit den Lösungen von Eurotech haben die Kunden Zugang zu IoT-Bausteinen und Softwareplattformen, zu Edge-Gateways für die Anlagenüberwachung und zu Hochleistungs-Edge-Computern (HPEC), die auch für Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) entwickelt wurden. Um immer umfassendere Lösungen anbieten zu können, ist Eurotech mit führenden Unternehmen in ihrem Tätigkeitsbereich verpartnert, um "Best-in-Class"-Lösungen für das industrielle Internet der Dinge zu schaffen. Mehr Informationenfederica.maion@eurotech.comKontakte:Federica Maion+39 0433 485411federica.maion@eurotech.comInfographic - https://mma.prnewswire.com/media/2404431/Eurotech_Infographic.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1897403/Eurotech_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eurotech-bringt-den-ersten-cybersicheren-zundfahigen-ipc-auf-den-markt-302135814.htmlOriginal-Content von: Eurotech SPA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100065775/100919162