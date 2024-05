Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

SE0000112385 Saab AB 06.05.2024 SE0021921269 Saab AB 07.05.2024 Tausch 1:4

BMG0451H1170 Archer Ltd. 06.05.2024 BMG0451H2087 Archer Ltd. 07.05.2024 Tausch 25:1

SG1H97877952 Seatrium Ltd. 06.05.2024 SGXE34184239 Seatrium Ltd. 07.05.2024 Tausch 20:1

