DJ Streik in Nestle-Schokoladenfabrik in Kanada

Von Robb M. Stewart

TORONTO (Dow Jones)--Nestle hat es in einem Werk in Kanada mit einem Arbeitskampf zu tun. Hunderte Beschäftigte in dem Werk in Toronto haben am Wochenende die Arbeit niedergelegt. Nestle Canada geht aber nicht davon aus, dass die Verfügbarkeit von KitKat-Schokoriegeln, Smarties und anderen Produkten in den Verkaufsregalen unmittelbar beeinträchtigt wird.

Man strebe weiter einen Tarifvertrag an, der sicherstellt, dass das Werk in einem zunehmend schwierigen Umfeld wettbewerbsfähig bleibt, so Nestle. Es sei das Ziel, die Beschäftigten wieder an die Arbeit zu bringen.

Die in den vergangenen Wochen geführten Vertragsverhandlungen zwischen der kanadischen Nestle-Tochter und der Gewerkschaft Unifor, die 461 Produktions- und Wartungsmitarbeiter vertritt, waren zuvor gescheitert. Unifor erklärte, ihre Mitglieder hätten sich zu dem Streik entschlossen, weil ihr Rentenplan nicht verbessert worden sei, die Lebenshaltungskosten seit zwei Jahren nicht angeglichen worden seien und es zu lange dauere, um die höchste Gehaltsstufe im Werk zu erreichen. Derzeit seien keine weiteren Verhandlungstermine geplant.

May 06, 2024 10:29 ET (14:29 GMT)

