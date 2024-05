Edgio gewinnt den Web Application Security Award bei den 12. jährlichen Global InfoSec Awards auf der RSAC 2024

Edgio ist stolz darauf, dass das Unternehmen vom Cyber Defense Magazine (CDM), dem führenden Magazin für elektronische Informationssicherheit, mit dem Web Application Security Award ausgezeichnet wurde.

Laut dem Data Breach Investigation Report (DBIR) von Verizon wurden mehr als 60 der Datenschutzverletzungen Webanwendungen zugeschrieben. Dies unterstreicht die dringende Notwendigkeit für Unternehmen, die Bedrohungslage in ihren Webanwendungen und während des gesamten DevSecOps-Lebenszyklus kontinuierlich zu verwalten.

Edgio ist bestrebt, den komplexen und sich entwickelnden Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden. Mit der kürzlich erfolgten Markteinführung von Attack Surface Management (ASM) einer Lösung zur Erkennung aller Web-Assets, zur vollständigen Inventarisierung von Technologien, zur Erkennung von Sicherheitslücken und zur Verwaltung von Gegenmaßnahmen im gesamten Unternehmen über eine zentrale Verwaltungsschnittstelle setzt Edgio seine Innovationstätigkeit fort und erweitert seine Dienste. ASM bietet in Verbindung mit den ganzheitlichen Web-Sicherheitslösungen und den verwalteten Sicherheitsdiensten von Edgio den branchenweit ersten Edge-fähigen Service für das kontinuierliche Management von Bedrohungen durch Webanwendungen.

Zusätzlich zu ASM hat Edgio vor kurzem seine Client-Side Protection-Lösung veröffentlicht, die clientseitige Skripte und APIs überwacht, um die Ausführung von bösartigem Code zu verhindern, der andernfalls sensible Kundendaten gefährden könnte, einschließlich Angriffen auf Kreditkarten (z. B. Magecart-Angriffe). Die Lösung ermöglicht es Teams, mehrere Content Security Policies in der Produktion zu testen, ohne die Skriptfunktionalität zu beeinträchtigen. So können Teams angesichts neuer Bedrohungen schnell neue Policies bereitstellen. Da der Payment Card Industry (PCI) DSS 4.0 bis März 2025 clientseitige Schutzanforderungen vorschreibt, sind Unternehmen, die mit Zahlungskartendaten arbeiten, gut positioniert, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, indem sie früher als geplant client-seitige Sicherheitskontrollen einführen.

"Wir freuen uns sehr über diese prestigeträchtige Cybersecurity-Auszeichnung des Cyber Defense Magazins, die wir anlässlich seines 12-jährigen Bestehens als unabhängiger Anbieter von Cybersecurity-Nachrichten und -Informationen erhalten haben", sagte Ajay Kapur, CTO von Edgio. "Diese Auszeichnung ist ein Beweis für unser unermüdliches Engagement, dieses Vertrauen für unsere Kunden und Partner in einer sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaft zu sichern."

"Edgio verkörpert drei Hauptmerkmale, nach denen die Jury sucht, um Gewinner zu werden: die Bedrohungen von morgen schon heute zu verstehen, eine kosteneffiziente Lösung anzubieten und auf unerwartete Weise innovativ zu sein, um Cyber-Risiken zu mindern und dem nächsten Angriff einen Schritt voraus zu sein", sagte Gary S. Miliefsky, Herausgeber des Cyber Defense Magazine.

Die vollständige Liste der Gewinner finden Sie unter http://www.cyberdefenseawards.com/.

Über Edgio

Edgio (NASDAQ: EGIO) unterstützt Unternehmen dabei, Onlineerlebnisse und -inhalte schneller, sicherer und gezielter bereitzustellen. Unser entwicklerfreundliches, globales Edge-Netzwerk bietet zusammen mit unseren vollständig integrierten Anwendungs- und Medienlösungen eine einzige Plattform für die Bereitstellung von extrem effektiven und sicheren Webangeboten und Streaming-Inhalten. Über diese vollständig integrierte Plattform und End-to-End-Edge-Services können Unternehmen Inhalte schneller und sicherer bereitstellen, den Umsatz steigern, Teams beschleunigen und gleichzeitig Kosten senken. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie edg.io und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Über die CDM InfoSec Awards

Dies ist das zwölfte Jahr, in dem das Cyber Defense Magazine InfoSec-Innovatoren aus der ganzen Welt ehrt. Unsere Einreichungsanforderungen richten sich an alle Start-up-Unternehmen, Unternehmen in der Frühphase, Unternehmen in der Spätphase oder börsennotierte Unternehmen aus dem Bereich INFORMATIONSSICHERHEIT (INFOSEC), die glauben, dass ihr Produkt oder ihre Dienstleistung einen einzigartigen und überzeugenden Mehrwert bietet. Erfahren Sie mehr unter www.cyberdefenseawards.com

Über die Bewertung

Die Juroren sind CISSP, FMDHS, CEH, zertifizierte Sicherheitsexperten, die auf der Grundlage ihrer unabhängigen Prüfung der von den Unternehmen eingereichten Materialien auf der Website jeder Einreichung abgestimmt haben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Datenblätter, White Papers, Produktliteratur und andere Marktvariablen. CDM hat eine flexible Philosophie, um innovativere Akteure mit neuen und einzigartigen Technologien zu finden, als denjenigen mit den meisten Kunden oder dem meisten Geld auf der Bank. CDM fragt immer "Was kommt als Nächstes?" und ist daher auf der Suche nach erstklassigen InfoSec-Lösungen der nächsten Generation.

Über Cyber Defense Magazine

Das Cyber Defense Magazine ist die führende Quelle für Nachrichten und Informationen zur Cybersicherheit für InfoSec-Berufe in Unternehmen und Behörden. Wir werden von und für ethische, ehrliche und leidenschaftliche Informationssicherheitsexperten gemanagt und publiziert. Unsere Aufgabe ist es, innovatives Wissen, Geschichten aus der Praxis und Auszeichnungen für die besten Ideen, Produkte und Dienstleistungen in der Branche der Informationstechnologie zu veröffentlichen. Wir bieten diese elektronischen Zeitschriften jeden Monat kostenlos online an, sowie Sonderausgaben exklusiv für die RSA Conferences. CDM ist ein stolzes Mitglied der Cyber Defense Media Group. Erfahren Sie mehr über uns unter https://www.cyberdefensemagazine.com und besuchen Sie https://www.cyberdefensetv.com und https://www.cyberdefenseradio.com, um einige der informativsten Interviews mit vielen dieser preisgekrönten Führungskräfte von Unternehmen zu sehen und zu hören. Nehmen Sie an einem Webinar unter https://www.cyberdefensewebinars.com teil und erfahren Sie, dass Infosec-Wissen Macht ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240506901079/de/

Contacts:

Edgio Medienkontakt

Patti Moran

pmoran@edg.io

CDM Medienanfragen:

Irene Noser, Marketing Executive

marketing@cyberdefensemagazine.com

Gebührenfrei (USA): 1-833-844-9468

International: 1-646-586-9545

www.cyberdefensemagazine.com