Vielversprechender Jahresauftakt: Mutares steigert Nettoergebnis der Holding im ersten Quartal 2024 dank erfolgreichem Exit - Expansion in den Wachstumsmarkt Indien eingeleitet Umsatzerlöse aus Beratungsdienstleistungen und Management Fees der Mutares-Holding wachsen im ersten Quartal 2024 um 8 % auf EUR 29,3 Mio. (Vorjahr: EUR 27,1 Mio.)

Nettoergebnis der Mutares-Holding erreicht in den ersten drei Monaten 2024 EUR 51,3 Mio. (Vorjahr: EUR 8,2 Mio.), insbesondere begünstigt durch den Exit von Frigoscandia

Umsatzerlöse im Konzern steigen um 21 % auf EUR 1.346,1 Mio. (Vorjahr: EUR 1.108,0 Mio.), Adjusted EBITDA verbessert auf EUR 14,0 Mio. (Vorjahr: EUR 5,1 Mio.)

Erfolgreiche Aufstockung der Anleihe um EUR 100 Mio. im ersten Quartal 2024 München, 7. Mai 2024 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares" oder "Mutares-Holding" und, zusammen mit ihren Tochterunternehmen, "Mutares-Konzern") hat heute die Zahlen für das erste Quartal 2024 veröffentlicht. Auf Ebene der Mutares-Holding wurde ein Anstieg im Nettoergebnis und im Konzern ("Mutares-Konzern") ein erfreulicher Anstieg der Umsatzerlöse sowie aufgrund von Restrukturierungs- und Entwicklungsfortschritten ein erheblich verbessertes Adjusted EBITDA erzielt. Deutliches Wachstum auf Holding- und Konzernebene Die Umsatzerlöse der Mutares-Holding, die aus Beratungsleistungen an die und Management Fees aus den Portfoliounternehmen resultieren, stiegen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 um 8 % auf EUR 29,3 Mio. (Vorjahr: EUR 27,1 Mio.). Der Anstieg ist insbesondere auf das Portfoliowachstum im Geschäftsjahr 2023 infolge der hohen Transaktionsaktivität zurückzuführen. Das Nettoergebnis der Mutares-Holding belief sich für die ersten drei Monate 2024 auf EUR 51,3 Mio. (Vorjahr: EUR 8,2 Mio.) und ist signifikant durch den Abschluss des Verkaufs von Frigoscandia im ersten Quartal 2024 begünstigt. Auf Konzernebene erzielte Mutares im ersten Quartal 2024 Umsatzerlöse von EUR 1.346,1 Mio. (Vorjahr: EUR 1.108,0 Mio.). Der Anstieg ist insbesondere auf die hohe Akquisitionsaktivität im Geschäftsjahr 2023 zurückzuführen. Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wird regelmäßig von transaktionsbedingten Effekten wie Gewinnen aus günstigem Erwerb ("Bargain Purchase") der abgeschlossenen Akquisitionen sowie Entkonsolidierungseffekten beeinflusst und belief sich in den ersten drei Monaten 2024 auf EUR 66,1 Mio. (Vorjahr: EUR 112,4 Mio.). Das insbesondere um die transaktionsbedingten Einflüsse bereinigte Adjusted EBITDA erreichte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 EUR 14,0 Mio. (Vorjahr: EUR 5,1 Mio.). Die liquiden Mittel im Konzern betrugen zum 31. März 2024 EUR 527,0 Mio. (31. Dezember 2023: EUR 520,2 Mio.), die Eigenkapitalquote lag bei 25 % (31. Dezember 2023: 26 %). Erfolgreiche Fortsetzung der hohen Transaktionsaktivität Der Zeitraum von Januar bis März 2024 war mit zwei vollzogenen Transaktionen auf der Exit-Seite sowie den Abschlüssen der Akquisitionen von PRINZ Kinematics von AL-KO und von Temakinho von Cigierre sowie der Unterzeichnung einer Vereinbarung zum Erwerb von Magirus von der Iveco Group erneut von einer hohen Transaktionsaktivität geprägt. Mit der Akquisition der PRINZ Kinematics sowie deren Tochtergesellschaften von AL-KO als Add-on-Investment stärkt Mutares die HILO Group mit einem weltweit führenden Systemlieferanten für hochwertige kinematische Systeme für OEMs im Bereich der Automobiltechnik. Die Übernahme von Temakinho von Cigierre als Plattform-Investition dient der Stärkung des Segments Retail & Food. Die bekannte italienische Restaurantkette bietet in zehn direkt geführten Restaurants in Mailand, Rom, Bologna und Florenz, in drei Franchise-Restaurants an italienischen Flughäfen, sowie einem Franchise-Restaurant in Lyon (Frankreich) an erstklassigen Standorten japanisch-brasilianische Cousine. Mutares hat zudem eine Vereinbarung zum Erwerb von Magirus von der Iveco Group unterzeichnet. Der Abschluss der Übernahme ist spätestens für Januar 2025 vorgesehen. Der renommierte Anbieter von Fahrzeugen, Leitern und weiteren Produkten sowie damit zusammenhängenden Dienstleistungen im Bereich der Brandbekämpfung und des Katastrophenschutzes ist als Plattform-Investition für das Segment Engineering & Technology vorgesehen und erzielt einen jährlichen Umsatz von über EUR 300 Mio. Auf der Exit-Seite hat Mutares in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024 zwei Transaktionen abgeschlossen. Das Portfoliounternehmen VALTI, ein europäischer Hersteller von nahtlosen Präzisionsstahlrohren, wurde an das Management des Unternehmens verkauft. Darüber hinaus konnte nach erfolgreicher Neupositionierung der Verkauf von Frigoscandia, einem Full-Service-Anbieter für temperaturgeführte Logistik, an Dachser abgeschlossen werden. Die Transaktion leistet einen signifikanten Beitrag zum Nettoergebnis der Mutares-Holding im ersten Quartal 2024. Wachstumsfördernde Weichenstellungen im ersten Quartal - Expansion in Wachstumsmarkt Indien Mutares hat im ersten Quartal 2024 weitere wichtige Weichenstellungen vorgenommen. In der neu gegründeten HILO Group positioniert Mutares die Portfoliounternehmen KICO und Innomotive Systems Hainichen (ISH) zusammen mit den jüngst vollzogenen Add-on-Akquisitionen von PRINZ Kinematics und High Precision Components (HPC) als global aktiven Systemlieferanten für hochwertige Automobiltechnik unter einem Dach. Darüber hinaus konnte im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption die Anleihe um weitere EUR 100 Mio. auf das Maximal-Volumen von nunmehr EUR 250 Mio. aufgestockt werden. Der Kapitalzufluss aus der Anleiheaufstockung ermöglicht es Mutares, den größtmöglichen Nutzen aus den sich bietenden Opportunitäten der Kaufseite zu ziehen. Diesbezüglich setzt Mutares, nach der zuletzt erfolgten Eröffnung eines Büros in Shanghai (China), die Expansion in Asien mit einem weiteren Standort in Mumbai (Indien) fort. Der Markteintritt in Indien ist für Mutares ein logischer Schritt, nachdem die Portfoliounternehmen SFC Solutions und MoldTecs (beide Teil von Amaneos) bereits über Aktivitäten in diesem wachstumsstarken Markt verfügen. Insbesondere bietet Indien als Zielmarkt mit einem für die kommenden Jahre zu erwartenden starken Wirtschaftswachstum enorme Chancen für Mutares. Indien wird aktuellen Prognosen zufolge bis zum Ende des Jahrzehnts zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen. Günstige Rahmenbedingungen für ausländische Direktinvestitionen und insbesondere die Agenda der indischen Regierung bezüglich der geplanten Infrastrukturförderungen und -investitionen stehen voll im Einklang mit den von Mutares fokussierten Zielindustrien. Restrukturierungs- und Entwicklungsfortschritte prägen Entwicklung beim Adjusted EBITDA Die Umsatzerlöse des Segments Automotive & Mobility beliefen sich für das erste Quartal 2024 auf EUR 605,9 Mio. (Vorjahr: EUR 448,7 Mio.). Ursächlich für den Anstieg waren vor allem die Akquisitionen des Geschäftsjahres 2023, allen voran Peugeot Motocycles sowie die Add-on-Akquisitionen für die FerrAl United Group (insbesondere MMT-B). Das EBITDA im Segment Automotive & Mobility belief sich für das erste Quartal 2024 auf EUR 29,7 Mio. (Vorjahr: EUR 65,9 Mio.). Das Adjusted EBITDA war von den noch negativen Ergebnisbeiträgen aus den Neuakquisitionen belastet, lag in den ersten drei Monaten 2024 aber bei erfreulichen EUR 22,3 Mio. und damit deutlich über dem Vorjahreswert von EUR -6,9 Mio. Die Portfoliounternehmen des Segments Engineering & Technology erzielten im ersten Quartal 2024 Umsatzerlöse von EUR 224,3 Mio. (Vorjahr: EUR 263,1 Mio.). Das EBITDA belief sich auf EUR -11,7 Mio. (Vorjahr: EUR 10,2 Mio.). Das Adjusted EBITDA belief sich auf EUR -7,6 Mio. (Vorjahr: EUR 0,7 Mio.) und ist insbesondere von den noch negativen Ergebnisbeiträgen aus den Neuakquisitionen aus dem vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (Efacec und Byldis) belastet, wodurch die erfreulichen Entwicklungen bei anderen Portfoliounternehmen des Segments überkompensiert wird. Die Umsatzerlöse des Segments Goods & Services beliefen sich im ersten Quartal 2024 auf EUR 286,4 Mio. (Vorjahr: EUR 190,4 Mio.)1. Neben dem Einbezug der Akquisitionen aus dem Geschäftsjahr 2023, allen voran von GoCollective, ReloBus und MobiLitas (zusammen vormals: Arriva Group) sowie Palmia, zeigten insbesondere Terranor Group und Conexus eine erfreuliche organische Umsatzentwicklung. Das EBITDA des Segments lag im ersten Quartal 2024 bei EUR 52,8 Mio. (Vorjahr: EUR 6,9 Mio.) und wurde durch den Verkauf von Frigoscandia maßgeblich begünstigt. Das Adjusted EBITDA lag im ersten Quartal bei EUR 0,2 Mio. (Vorjahr: EUR 3,7 Mio.). Das Segment Retail & Food erzielte im ersten Quartal 2024 Umsatzerlöse von EUR 230,1 Mio. (Vorjahr: EUR 207,0 Mio.). Im Anstieg spiegeln sich der Erwerb der Gläsernen Molkerei im dritten Quartal und die Akquisition von Prénatal und TeamTex im vierten Quartal 2023 wider. Gegenläufig wirkte sich der infolge eines herausfordernden Marktumfeldes rückläufige Umsatz bei Lapeyre aus. Das EBITDA des Segments belief sich für das erste Quartal 2024 auf EUR -13,5 Mio. (Vorjahr: EUR 20,1 Mio.). Das Adjusted EBITDA betrug EUR -9,7 Mio. (Vorjahr: EUR -2,3 Mio.). Das Adjusted EBITDA fluktuiert signifikant entlang der drei Phasen der Wertschöpfung, die Beteiligungen üblicherweise während ihrer Zugehörigkeit zu Mutares durchlaufen (Realignment, Optimization und Harvesting). Wie in den Vorjahren wurde die Einteilung der Beteiligungen in diese drei Phasen zum ersten Quartal auf Basis der erzielten Fortschritte in der Transformation und der vorgelegten und genehmigten Budgets angepasst. Operative Phase im Rahmen des Wertschöpfungszyklus Zugeordnete Beteiligungen zum 31. März 2024 Umsatz YTD 03/2024 in EUR Mio. Adj. EBITDA2 YTD 03/ 2024 in EUR Mio. Realignment Automotive & Mobility

iinovis Group

Peugeot Motocycles Group



Engineering & Technology

Byldis

Efacec



Goods & Services

REDO

Stuart



Retail & Food

Gläserne Molkerei

Prénatal

TeamTex

Temakinho 183,1 -21,8 Optimization Automotive & Mobility

Amaneos

FerrAl United Group

HILO Group



Engineering & Technology

Gemini Rail und ADComms

Guascor Energy

NEM Energy Group



Goods & Services

Asteri Facility Solutions und Palmia

Conexus

Ganter

GoCollective, ReloBus und MobiLitas

Repartim



Retail & Food

FASANA

Lapeyre Group 1.003,3 18,2 Harvesting Engineering & Technology

Clecim

Donges Group

La Rochette

Steyr Motors



Goods & Services

Terranor Group



Retail & Food

keeeper Group 160,3 8,7

Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung Mio. EUR Q1 2024 Q1 2023 Umsatz 1.346,1 1.108,0 +/- Bestandsveränderungen 8,9 42,3 Sonstige Erträge 106,8 139,5 Materialaufwand -774,6 -730,7 Personalaufwand -422,5 -286,4 Sonstige Aufwendungen -198,6 -160,4 EBITDA 66,1 112,4 Abschreibungen -85,4 -46,8 EBIT -19,3 65,5 Finanzergebnis -26,1 -16,2 Ertragsteuern -9,5 0,8 Konzernergebnis -54,9 50,2

Verkürzte Konzern-Bilanz Mio. EUR 31.03.2024 31.12.2023 Immaterielle Vermögenswerte 244,5 245,3 Sachanlagen 1.160,2 1.166,7 Nutzungsrechte 465,4 466,1 Sonstige 183,6 166,4 Langfristige Vermögenswerte 2.053,8 2.044,5 Vorräte 696,5 673,4 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 516,2 491,0 Kurzfristige Vertragsvermögenswerte 103,3 102,8 Zahlungsmittel und -äquivalente 527,0 520,2 Zu Veräußerungszwecken gehaltene Vermögenswerte 0,0 138,6 Sonstige 350,5 378,2 Kurzfristige Vermögenswerte 2.193,5 2.304,2 AKTIVA 4.247,3 4.348,7

Mio. EUR 31.03.2024 31.12.2023 Eigenkapital 1.052,8 1.119,6 Finanzielle Verbindlichkeiten 852,7 736,4 Rückstellungen 319,6 342,3 Sonstige 144,6 145,9 Langfristige Schulden 1.317,0 1.224,6 Kurzfristige Verbindlicheiten aus Lieferungen und Leistungen 643,3 674,6 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 457,6 429,4 Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten 203,9 220,4 Rückstellungen 170,1 166,3 Schulden zu zur Veräußerung gehaltener langfristiger Vermögenswerte 0,0 131,3 Sonstige 402,6 382,6 Kurzfristige Schulden 1.877,5 2.004,5 PASSIVA 4.247,3 4.348,7

