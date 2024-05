Zug - Der Immobilienkonzern PSP Swiss Property hat zum Auftakt in das Jahr 2024 den Ertrag gesteigert und auch höhere Ergebnisse erzielt. Dank einer Portfolioaufwertung verblieb ein gegenüber der Vorjahresperiode deutlich höherer Gewinn. Für das Gesamtjahr erhöht die Gruppe die Ergebnisprognose. Der Liegenschaftsertrag von PSP stieg um 10 Prozent auf 89,2 Millionen Franken, wie es am Dienstag in einer Mitteilung hiess. Ein Mehrertrag wurde etwa mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...