Biotest steigert Umsatz im ersten Quartal 2024 um 83,6% auf

215,2 Mio. Euro

Umsatz mit Produkten stieg um 17,7 % auf 138,0 Mio. Euro

EBIT gesteigert auf 52,8 Mio. Euro

Fibrinogenstudie erfolgreich abgeschlossen

Dreieich, 07. Mai 2024. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 verzeichnete die Biotest Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 215,2 Mio. €. Das entspricht einer Steigerung um 83,6% gegenüber dem Umsatz des Vorjahreszeitraums in Höhe von 117,2 Mio. €.

Der Umsatz mit Produkten stieg um 20,8 Mio. € oder 17,7 % auf 138,0 Mio. €. Darüber hinaus beliefen sich die Umsatzerlöse aus Technologieoffenlegung und Entwicklungsleistungen für Grifols, S.A. im Rahmen der Technologietransfer- und Lizenzvereinbarung auf 77,2 Mio. €.

Positive Effekte hatte das neue intravenöse Immunglobulin Yimmugo® mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 7,5 Mio. € auf 11,1 Mio. €, das im November 2022 erfolgreich in den Markt eingeführt wurde und nun als erstes kommerzielles Präparat in einem innovativen Herstellverfahren in der neuen Produktionsanlage Biotest Next Level am Standort Dreieich in Deutschland hergestellt wird. Weiterhin hat Intratect® zum Umsatzanstieg beigetragen.

Das EBIT belief sich für das erste Quartal 2024 auf 52,8 Mio. € und hat sich damit gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres deutlich verbessert (Vorjahreszeitraum: -9,1 Mio. €). Darin sind Aufwendungen für das Hochfahren der Produktionskapazität in der Biotest Next Level Anlage in Höhe von 22,9 Mio. € enthalten (Vorjahreszeitraum: 22,2 Mio. €). Die EBIT-Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus dem Ergebniseffekt aus Technologieoffenlegung und Entwicklungsleistungen für Grifols, S.A. in Höhe von 70,3 Mio. €.

Das Finanzergebnis verschlechterte sich für das erste Quartal des laufenden Jahres um -1,4 Mio. € auf -10,7 Mio. € (Vorjahreszeitraum: -9,3 Mio. €).

Das Ergebnis nach Steuern der Biotest Gruppe verbesserte sich angesichts der beschriebenen Einflussfaktoren für das erste Quartal 2024 auf 29,5 Mio. € nach -20,4 Mio. € im Vorjahresquartal. Daraus ergibt sich ein Ergebnis je Stammaktie von 0,74 € nach -0,53 € im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Ein Bestandteil der Strategie von Biotest ist der kontinuierliche Ausbau des unternehmenseigenen Plasmasammelnetzwerks in Europa. Damit soll die ausreichende Versorgung mit menschlichem Blutplasma, dem wichtigsten Rohstoff für die Präparate von Biotest, abgesichert werden. Zum Ende des ersten Quartals 2024 betreibt Biotest 37 Spendezentren in Deutschland, Ungarn und Tschechien. Für 2024 ist die Eröffnung weiterer Plasmasammelzentren geplant. So wurde im April 2024 ein weiteres Spendezentrum in Deutschland eröffnet. Darüber hinaus beteiligt sich Biotest finanziell am Aufbau von weiteren Sammelstationen mit Partnern.

Nach der Zulassung von Yimmugo® in Deutschland, Österreich und Großbritannien strebt Biotest die Zulassung für den attraktiven Ziel-markt USA an. Das Zulassungsverfahren ist bereits weit fortgeschritten. Im September 2023 teilte die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) Biotest mit, dass sie die Biologics License Application für Yimmugo® mit der Indikation Primäre Immundefekte zur Begutachtung annimmt. Im Dezember 2023 fand die Inspektion der Biotest Next Level-Anlage durch die FDA statt. Weitere Schritte zur Erlangung der Biologics License Application für Yimmugo werden im Laufe des Jahres 2024 durchgeführt.

Mit Fibrinogenkonzentrat und Trimodulin befinden sich zwei weitere neue Plasmaproteine in der fortgeschrittenen Entwicklung. Biotest hat die Phase-III-Studien für den Einsatz von Fibrinogenkonzentrat in den Indikationen angeborener und erworbener Fibrinogenmangel im Februar 2024 erfolgreich abgeschlossen, was einen wichtigen Meilenstein für das Projekt Biotest Next Level am Standort in Dreieich darstellt. Erste Anträge auf Marktzulassung sind in den wichtigen Märkten in Europa und den USA geplant.

Des Weiteren hat Biotest eine Phase-III-Studie mit Trimodulin in der Indikation schwere ambulant erworbene Lungenentzündung (sCAP) begonnen. Hier konnte im Rahmen der Phase-III-Studie ESsCAPE der erste Patient auf einer Intensivstation mit sCAP behandelt werden. Darüber hinaus wurde die laufende multinationale TRICOVID-Studie für die Aufnahme von Patienten mit Lungenentzündung, die durch eine beliebige Art von Erregern verursacht wird, geöffnet und im Dezember 2023 der erste Patient im Rahmen dieser Erweiterung behandelt. Auch bei den bestehenden Produkten treibt Biotest seine Forschungsaktivitäten voran, um die Versorgung der Patientinnen und Patienten zu verbessern. Sowohl in der Forschung und Entwicklung als auch im Beschaffungsmanagement und in der Produktion streben wir eine höhere operative Exzellenz an. Dazu werden wir uns weiterhin auf ausgewählte Maßnahmen konzentrieren, um die Prozesse in allen Unternehmensbereichen noch effizienter zu gestalten.

Ausblick:

Der Vorstand strebt für das Geschäftsjahr 2024 unter Berücksichtigung der Umsätze aus der Technologieoffenlegung und den Entwicklungsleistungen für Grifols, S.A. an, die Umsätze gegenüber 2023 im oberen einstelligen Prozentbereich zu erhöhen. Diese Umsatzausweitung ist möglich durch das Hochfahren der Yimmugo®-Produktionsanlage innerhalb von Biotest Next Level.

Entsprechend erwartet der Vorstand für das Jahr 2024 ein Betriebsergebnis (EBIT) in einer Größenordnung von 80 bis 100 Mio. €. Daraus resultierend erwartet der Vorstand für das Jahr 2024 einen leicht verbesserten Return on Capital Employed (ROCE) im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 und einen deutlich über dem Niveau des Vorjahres liegenden positiven Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit.

Die Quartalsmitteilung zum 31. März 2024 kann auf der Internetseite des Unternehmens unter folgendem Link Quartalsberichte (biotest.com) abgerufen werden.

Über Biotest

Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.600 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Seit Mai 2022 ist Biotest Teil der Grifols Gruppe, Barcelona, Spanien (www.grifols.com).

Die Biotest AG wird ab sofort offizielle Pressemitteilungen auch über X verbreiten. Sie finden uns unter: https://twitter.com/BiotestAG

IR Kontakt:

Dr. Monika Baumann (Buttkereit)

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: ir@biotest.com

PR Kontakt:

Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com

Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com

Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung.

