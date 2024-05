Die Super Micro Computer Aktie notiert derzeit bei 763,1 €, was einem Rückgang von -1,15% gegenüber der vergangenen Woche entspricht. Nach einem drastischen Einbruch am vergangenen Donnerstag, an dem die Aktienwerte um über 16 Prozent gefallen waren, haben sich die Technologiewerte zu Wochenbeginn erholt. Dabei konnte beispielsweise die Palantir-Aktie einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...