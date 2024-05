Original-Research: ZEAL Networks SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu ZEAL Networks SE



Unternehmen: ZEAL Networks SE

ISIN: DE000ZEAL241



Anlass der Studie: Initiation of Coverage

Empfehlung: Kaufen

seit: 07.05.2024

Kursziel: 45,50 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse (CFA)



Mit ZEAL gewinnt man im Lotto



Die ZEAL NETWORK SE ist der deutsche Marktführer im Online-Lotto. Über die Plattformen Lotto24 und Tipp24 spielen monatlich mehr als eine Million aktive Kunden die größten staatlichen Lotterien 6aus49 und Eurojackpot. Als staatlich lizenzierter Spielvermittler erhält ZEAL hierfür im Gegenzug eine Provision von den Lotterieanbietern und Servicegebühren von den Kunden. Seit Juni 2023 hat das Unternehmen zudem die Erlaubnis, virtuelle Automatenspiele auszutragen und bietet diese nun ebenfalls auf seinen Portalen an. Darüber hinaus veranstaltet das Unternehmen die Soziallotterien freiheit+ sowie Deutsche Traumhauslotterie, hat eine B2B-Partnerschaft mit der spanischen Lotterie ONCE und hält sechs Beteiligungen an Gaming Startups.



Der Markt für Lotterien kann als saturiert angesehen werden und weist entsprechend seit Jahren eine Seitwärtsbewegung bei einem jährlichen Spielvolumen von rund 9,5 Mrd. EUR auf. Der Lotteriemarkt unterliegt jedoch, wie viele andere B2C-Märkte, einem stetigen Wandel von Offline zu Online und verzeichnet mittlerweile eine Online-Penetration von ca. 24%. Diese soll nach Einschätzung des Unternehmens langfristig auf mindestens 50% anwachsen. Zudem haben Soziallotterien wie Aktion Mensch klassische Lotterieformate wie Klassenlotterien verdrängt und verfügen gleichzeitig über einen höheren Online-Anteil. Zusammen dürften diese Faktoren ein Online-Wachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich in den kommenden Jahren zulassen.



Mit einem durchschnittlichen Wachstum von 9,2% seit 2006 hat ZEAL die Entwicklung des Gesamtmarktes klar übertroffen und entsprechend den Marktanteil kontinuierlich auf heute mehr als 41% ausgebaut. Das Erlangen der Marktführerschaft wurde durch Skalenvorteile in Marketing und IT-Entwicklung gegenüber den föderal agierenden

Landeslotteriegesellschaften ermöglicht. Als Folge weisen Lotto24 und Tipp24 eine hohe Kundenzufriedenheit (> 80%) und eine entsprechend gute Kundenbindung auf.



Die starke Marktposition in Verbindung mit der verhältnismäßig geringen Preiselastizität der Nachfrage wird es ZEAL ermöglichen, im laufenden Jahr die kundenseitigen Servicegebühren zu erhöhen. Zusammen mit den Umsatzbeiträgen aus dem neuen Games-Bereich sowie dem Start einer neuen Soziallotterie in H2 dürfte dies dem Unternehmen in 2024 und 2025 einen deutlichen Wachstumsschub verleihen, was die starke Umsatz-Guidance von 140-150 Mio. EUR für das laufende Jahr erklärt. Grundsätzlich ermöglicht das Geschäftsmodell einen hohen operating Leverage. Im laufenden Jahr wird dieser jedoch durch die Investitionen in die neuen Geschäftsfelder sowie den einhergehenden Personalaufbau überlagert und entsprechend eine leicht unterproportionale Entwicklung beim EBITDA erwartet (38-42 Mio. EUR). In den Folgejahren dürften die Skalenerträge jedoch durchschlagen und u.E. eine deutliche Steigerung der Profitabilität ermöglichen.

Nach Bekanntgabe des starken Ausblicks für 2024ff. hat die Aktie einen deutlichen Kurssprung verzeichnet. Unsere DCF-Bewertung indiziert mit einem FV von 45,54 EUR jedoch weiteres Upside und wir halten ein Ziel-KGV von rund 32x für 2025e aufgrund des visiblen Wachstumspfads, der starken Marktstellung und der krisensicheren Nachfrage für gerechtfertigt.

Fazit: Wir erachten die Kombination von der stabilen Nachfrage, der strukturellen Wachstumstreiber sowie der dominierenden Marktstellung für hoch attraktiv und nehmen die Coverage mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 45,50 EUR auf.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29619.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°