Zürich - Der am Dienstag präsentierte Zahlenkranz der Adecco Group wirkt auf den ersten Blick wenig berauschend. Doch man darf sich nicht täuschen lassen: Zum siebten Mal in Folge hat die Gruppe ihren Marktanteil gesteigert. Und so soll es weitergehen - trotz schwierigem Umfeld. Konkret sank der Umsatz des Personaldienstleisters im Startquartal um 3 Prozent auf noch 5,72 Milliarden Euro. Bereinigt um Wechselkurseffekte und die unterschiedliche Zahl ...

