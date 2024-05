Samir Boyardan und Andreas von den HeavytraderZ blicken in dieser Sendung auf den DAX, Disney, Netflix, Nvidia und mehr. HeavytraderZ lädt Dich um 14:15 Uhr zu Märkte und Trends Teil 2 ein. Registriere Dich kostenlos und streame die Sendung börsentäglich LIVE unter https://www.heavytraderz.live oder in der HeavytraderZ-App. Stream verpasst? Mit der Registrierung hast Du Zugriff auf die Sendung in der Mediathek. Mehr über HeavytraderZ: Bei HeavytraderZ schaust Du allen Händlerinnen und Händlern börsentäglich zwischen 8:30 - 17:30 Uhr dabei zu, wie sie Monat für Monat versuchen die bestmögliche Performance an den Märkten zu erzielen. Dabei verpasst Du keine lukrative Chance mehr, lernst viel und bekommst gleichzeitig den besten Eindruck vermittelt, wie täglicher, aktiver Börsenhandel wirklich funktioniert. Dabei bietet Dir die Edutainment-Plattform als Mitglied alle technischen Möglichkeiten am Live-Geschehen teil zu nehmen, sodass Du das Gefühl hast selbst Teil des Tradingfloors zu sein und vom Know-How der Trader partizipierst.